Hlavný opozičný kandidát uznal porážku v prezidentských voľbách

Istanbul 25. júna (TASR) - Opozičný turecký prezidentský kandidát Muharrem Ince uznal v pondelok víťazstvo úradujúcej hlavy štátu Recepa Tayyipa Erdogana v nedeľňajších voľbách. Informuje o tom agentúra DPA.



"Uznávam výsledky volieb," vyhlásil hlavný Erdoganov vyzývateľ z Republikánskej ľudovej strany (CHP).



Zároveň však zopakoval tvrdenia, že volebné výsledky boli ovplyvnené Erdoganovými stúpencami. "Boli to neférové voľby. Boli zmarené krvou," vyhlásil na tlačovej konferencii v sídle svojej strany.



V Turecku boli podľa neho prerušené väzby na parlamentný systém a demokraciu, ktoré existovali 143 rokov. Ince varoval, že krajina smeruje k vláde jedného muža.



"Buďte prezidentom všetkých, objímte všetkých. To by som urobil, ak by som vyhral," vyzval podľa agentúry AP.



Ince vyvolal so svojou predvolebnou kampaňou značný záujem a očakávalo sa, že prinajmenšom prinúti Erdogana k rozhodujúcemu druhému kolu hlasovania. Erdogan však podľa neoficiálnych výsledkov získal viac než polovicu hlasov voličov (52,6 percenta) už v prvom kole. Ince dostal 30,6 percenta hlasov.



Oficiálne výsledky by mali byť známe v priebehu tohto týždňa.