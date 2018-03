Turecko a Irak plánujú spoločnú ofenzívu proti kurdským povstalcom

Turecko v súčasnosti pokračuje v cezhraničnej operácii na území Sýrie, odkiaľ sa snaží vytlačiť kurdských bojovníkov, ktorých označuje za predĺženú ruku PKK.

Ankara/Viedeň 8. marca (TASR) - Turecko a Irak by mohli viesť spoločnú vojenskú operáciu proti kurdským povstalcom v Iraku. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu to podľa agentúry AP povedal novinárom vo Viedni, kde sa vo štvrtok stretol s rakúskou rezortnou partnerkou Karin Kneisslovou.



Ako uviedol Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii s Kneisslovou, uvedená operácia by sa mohla začať po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Iraku, naplánovaných na 12. mája.



Turecké sily často vedú cezhraničné operácie v severnom Iraku, pri ktorých sa zameriavajú na základne militantov zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), bojujúcej za väčšiu autonómiu v Turecku. Plán spoločnej operácie nasleduje po opätovnom zblížení medzi Ankarou a Bagdadom, ktoré vychádza zo silného odporu oboch vlád proti spornému referendu o nezávislosti irackého Kurdistanu z 25. septembra 2017.