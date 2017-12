V Istanbule sprísňujú bezpečnostné opatrenia v čase osláv nového roka

Turecko v rámci sprísnenia bezpečnostných opatrení taktiež viac než zdvojnásobí počet policajných hliadok v Istanbule a zruší alebo zakáže novoročné verejné oslavy na významných lokalitách.

Istanbul 28. decembra (TASR) - Turecká polícia zatkla 120 osôb podozrivých z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). K zákroku došlo v súvislosti s blížiacim sa prvým výročím teroristického útoku na istanbulský nočný klub. S odvolaním sa na miestne médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.



Turecko v rámci sprísnenia bezpečnostných opatrení taktiež viac než zdvojnásobí počet policajných hliadok v Istanbule a zruší alebo zakáže novoročné verejné oslavy na významných lokalitách tohto najväčšieho mesta krajiny. V Istanbule a na jeho predmestiach bude nasadených 37.000 policajtov a 4000 príslušníkov vojenskej polície.



Protiteroristické jednotky vykonali razie v 12 provinciách po celom Turecku a zatkli osoby, ktoré by mohli mať kontakty s IS. Medzi zadržanými sú aj cudzinci, informovala štátna tlačová agentúra Anadolu.



V noci na 1. januára 2017 vtrhol do luxusného nočného podniku Reina moslimský terorista Abdulkadir Mašaripov z Uzbekistanu a útočnou puškou typu AK-47 zavraždil 39 ľudí, najmä z Turecka ale aj iných arabských krajín, Indie, Izraela, Kanady a Ruska. Súdny proces s Mašaripovom sa začal 11. decembra v Istanbule.



K zodpovednosti za útok sa prihlásil IS. Mašaripov čelí obvineniu z členstva v teroristickej organizácii, vraždy, pokusu zvrhnúť ústavný poriadok a ďalším obvineniam. Prokurátor požaduje viacnásobný trest odňatia slobody na doživotie. Okrem uzbeckého militanta je vo vyšetrovacej väzbe ďalších 50 podozrivých osôb.



Denník Habertürk informoval, že bezpečnosť bude výrazne posilnená na istanbulskom námestí Taksim, ktoré bolo Mašaripovým pôvodným cieľom útoku. Džihádisti a kurdskí militanti vykonali v rokoch 2015 a 2016 na území Turecka množstvo teroristických útokov, čo vládu prinútilo pristúpiť k tvrdým protiopatreniam.