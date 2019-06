Turecko je pripravené na odvetu, ak by naň zaútočil Haftar

Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.

Ankara 30. júna (TASR) - Ankara sa pomstí za každý útok ozbrojených síl líbyjského poľného maršala Chalífu Haftara, ktorý svojim jednotkám nariadil útočiť na turecké lode a objekty tureckého záujmu v Líbyi. Pre tureckú štátnu tlačovú agentúru Anadolu to v nedeľu uviedol minister obrany Hulusi Akar.



"Zaplatia veľmi, veľmi vysokú cenu za nepriateľské správanie alebo útoky, odplatíme sa tým najúčinnejším a najdôraznejším spôsobom," povedal Akar v japonskej Osake. Spolu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom sa tam zúčastňoval na summite skupiny hlavných svetových ekonomík G20.



Hovorca Haftarovej ozbrojenej politickej frakcie Líbyjská národná armáda (LNA) Ahmad Mismarí v piatok na tlačovej konferencii odsúdil v mene svojej organizácie údajné zásahy Turecka do záležitostí Líbye. Všetky turecké lode a lietadlá označil za nepriateľské ciele. LNA zároveň zakázala všetky komerčné lety medzi oboma krajinami.



Mismarí zároveň uviedol, že Ankara podporuje vládu národnej jednoty v Tripolise a vyslala do Líbye vojakov. Okrem toho Turecko podľa hovorcu LNA operuje vo vzdušnom priestore Líbye svojimi prieskumnými lietadlami.



"Všetky lode a turecké lietadlá sú odteraz nepriateľskými cieľmi," zdôraznil Mismarí.



Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftar.



Ten má pod kontrolou rozsiahle časti na východe a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.



Nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces v Líbyi, podporovaný Organizáciou Spojených národov, by mohol úplne zlyhať.