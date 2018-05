Turecko naznačilo alternatívy k vytvoreniu cyperskej federácie

Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko rozmiestnilo svojich vojakov na severe ostrova v reakcii na prevrat vedený podporovateľmi pripojenia ostrova ku Grécku.

Ankara 3. mája (TASR) - Turecko vo štvrtok naznačilo, že opätovné zjednotenie Cypru na báze federácie nemusí byť možné. Podľa tureckého ministerstva zahraničných vecí by sa preto mali hľadať alternatívne možnosti riešenia cyperskej otázky, informovala agentúra AP.



Hovorca tureckého rezortu diplomacie súčasne obvinil cyperských Grékov zo zodpovednosti za stroskotanie početných kôl mierových rokovaní, vrátane toho posledného spred takmer roka.



Turecko je podľa hovorcu presvedčené, že "nastal čas pokúsiť sa nájsť iný spôsob", ako dosiahnuť mierovú dohodu, než je vytvorenie federácie. Prípadné alternatívne riešenia však nešpecifikoval.



Ak Turecko prestane podporovať zjednotenie Cypru na báze federácie, šlo by o veľký posun od základného rámca riešenia problému, v ktorom sa viedli rokovania vyše štyridsať rokov.



Výsledkom doterajších rokovaní mala byť dohoda o vytvorení federácie tvorenej dvoma entitami.



Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko rozmiestnilo svojich vojakov na severe ostrova v reakcii na prevrat vedený podporovateľmi pripojenia ostrova ku Grécku. Severocyperskú tureckú republiku medzinárodne uznáva len Ankara. Európska únia prijala rozdelený Cyprus za svojho člena v roku 2004, no legislatíva EÚ platí iba v gréckej časti ostrova.