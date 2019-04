Turecko: Netanjahuove plány na anexiu osád sú nezodpovedné

Netanjahuovo vyhlásenie sa objavilo len pár dní pred parlamentnými voľbami v Izraeli, v ktorých sa očakáva tesný súboj medzi vládnucimi a opozičnými stranami.

Istanbul 7. apríla (TASR) - Turecko považuje za nezodpovedné výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zo soboty, keď vyhlásil, že v prípade svojho víťazstva v utorkových parlamentných voľbách plánuje anektovať osady na okupovanom Západnom brehu.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu na Netanjahuovo vyhlásenie v nedeľu reagoval prostredníctvom sociálnej siete Twitter, pričom konštatoval, že "Západný breh je palestínske územie okupované Izraelom, a to v rozpore s medzinárodným právom". Dodal, že Netanjahuovo "nezodpovedné vyhlásenie", urobené v snahe získať hlasy voličov pred parlamentnými voľbami, "túto skutočnosť nemôže zmeniť a ani ju nezmení".



Netanjahuovo vyhlásenie sa objavilo len pár dní pred parlamentnými voľbami v Izraeli, v ktorých sa očakáva tesný súboj medzi vládnucimi a opozičnými stranami.



V Izraeli bol aj preto premiérov výrok týkajúci sa Predjordánska vnímaný ako gesto voči pravicovým voličom, ktorí neveria v uskutočniteľnosť mierovej dohody s Palestínčanmi.



Ibrahim Kalin, hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, označil Netanjahuov výrok za ďalší príklad, ako izraelský zneužíva predvolebnú rétoriku na ospravedlnenie okupácie a podkopanie dvojštátneho riešenia v izraelsko-palestínskom konflikte.



Kalin si následne položil otázku, či Netanjahuovo znovuzvolenie bude vnímané ako "triumf demokracie alebo okupácie? Budú západné demokracie reagovať alebo sa s tým opäť zmieria? Hanba im všetkým."



Židovské osady postavené na území, ktoré Izrael zabral v šesťdňovej vojne v roku 1967, považuje medzinárodné spoločenstvo za nezákonné a ich pokračujúca výstavba je jednou z hlavných prekážok pre obnovenie plnohodnotných mierových rokovaní a mieru v tejto časti Blízkeho východu.



Anektovanie tohto územia Izraelom by podľa agentúry AFP viedlo k zmareniu plánov na dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, keď by vedľa seba existovali Izrael a palestínsky štát, ktorý by podľa predstáv tamojšieho vedenia mal zahŕňať Predjordánsko, pásmo Gazy a východný Jeruzalem - všetky územia, ktoré Izrael obsadil v roku 1967 počas tzv. šesťdňovej vojny.



Turecko často kritizuje politiku Izraela, a to aj po tom, ako tieto dve krajiny v roku 2016 ukončili šesť rokov trvajúci spor vyvolaný izraelským útokom na loď smerujúcu k brehu palestínskeho pásma Gazy. Tento útok si vyžiadal životy desiatich tureckých aktivistov.



Erdogan, horlivý obhajca palestínskej otázky, a Netanjahu si často vymieňajú nelichotivé slová, a to najmä počas volebných kampaní. V marci tak Erdogan označil izraelského premiéra za zlodeja a tyrana. Erdoganov hovorca predtým o Netanjahuovi hovoril ako o rasistovi pre jeho výroky, že Izrael je iba štátom Židov. Izraelský premiér následne kontroval, keď nazval Erdogana diktátorom a kritizoval Turecko za väznenie novinárov.