Turecko odmietlo návrh Francúzska na rozhovory so sýrskymi Kurdmi

Istanbul/Paríž 30. marca (TASR) - Turecko odmietlo ponuku francúzskeho prezidenta na sprostredkovanie rozhovorov medzi Ankarou a hlavným zoskupením sýrskych Kurdov, uviedol v piatok hovorca tureckého prezidenta. Ďalší predstaviteľ tureckej vlády medzitým varoval, že Francúzsko by sa mohlo stať "terčom" pre Turecko.



"Akékoľvek snahy navrhnúť 'dialóg', 'kontakt' alebo 'sprostredkovanie' medzi Tureckom a týmito teroristickými organizáciami odmietame ako neopodstatnené," uviedol Ibrahim Kalin, hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho vyjadrenie na Twitteri citovala agentúra DPA.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok stretol v Paríži s delegáciou Sýrskych demokratických síl (SDF), Spojenými štátmi podporovaného zoskupenia bojujúceho v Sýrii proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Hlavnou zložkou SDF sú milície sýrskych Kurdov, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).



"Tí, ktorí vstupujú do spolupráce a solidárnosti s teroristickými organizáciami proti Turecku a útočia na Turecko spolu s teroristami, budú vystavení rovnakému zaobchádzaniu ako teroristi a stanú sa terčom pre Turecko, ako teroristi," vyhlásil turecký vicepremiér Bekir Bozdag.



Ankara označuje YPG za teroristickú skupinu s argumentom, že ide o odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá desaťročia vedie povstanie na juhovýchode Turecka.



Turecko spustilo v januári ofenzívu proti YPG v oblasti Afrín v severnej Sýrii a minulý týždeň oznámilo jej úplné dobytie. Podľa OSN z tejto dovtedajšej kurdskej enklávy utieklo do iných častí Sýrie viac než 180.000 ľudí.



Macron na štvrtkovom stretnutí s kurskými a arabskými zástupcami SDF prisľúbil podporu tejto skupine a vyzdvihol jej odvážny boj proti IS, uviedol v piatok v oznámení Elyzejský palác. Vyjadril tiež nádej, že SDF a Turecko nadviažu dialóg s francúzskou pomocou.



Francúzsky líder súčasne žiadal, aby obyvateľstvo Afrínu dostalo úplný prístup k humanitárnej pomoci, píše agentúra AP. Na schôdzke okrem toho potvrdil odmietavý postoj Francúzska k PKK, ktorú popri Turecku zaraďujú na svoje zoznamy teroristickým organizácií aj USA a EÚ.