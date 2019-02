Turci odsúdili Macronov plán pripomínať si arménsku genocídu sviatkom

Arménsko a Turecko vedú už desaťročia ostrý spor o to, či by mali byť deportácie a masakre Arménov, páchané vládcami Osmanskej ríše počas prvej svetovej vojny, označené za genocídu.

Ankara 6. februára (TASR) - Turecko v stredu odsúdilo oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že 24. apríl bude v jeho krajine štátnym sviatkom, "dňom pripomínania si arménskej genocídy". Informovala o tom agentúra AFP.



"Odsudzujeme a odmietame pokusy Macrona, ktorého sužujú politické problémy vo vlastnej krajine, že sa snaží zachrániť situáciu pretváraním historických udalostí na politickú záležitosť," uviedol Ibrahim Kalin, hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Macron v utorok na večeri s arménskou komunitou v Paríži povedal: "Francúzsko je v prvom rade krajinou, ktorá sa vie pozerať na dejiny priamo; ktorá bola medzi prvými, čo odsúdili vyvražďovanie arménskeho ľudu; ktorá v roku 1915 nazvala genocídu pravým menom; ktorá to v roku 2001 po dlhom zápase uznala aj v zákone."



Arménsko a Turecko vedú už desaťročia ostrý spor o to, či by mali byť deportácie a masakre Arménov, páchané vládcami Osmanskej ríše počas prvej svetovej vojny, označené za genocídu.



Turecko rázne odmieta názor, že masakre, väznenie a nútené deportácie Arménov z roku 1915, ktoré si podľa Arménska vyžiadali 1,5 milióna mŕtvych, predstavujú genocídu.



Arméni si pripomínajú masové vraždenie 24. apríla, pretože v ten deň v roku 1915 osmanská vláda v Konštantínopole zhromaždila a zabila skupinu arménskych intelektuálov, pripomína AFP.