Turecko odsúdilo obvinenie českého prezidenta, že je spojencom IS

Zeman, ktorý je známy ostrou protimoslimskou rétorikou, kritizoval Turecko už aj v minulosti.

Praha 20. marca (TASR) - Turecko odsúdilo v stredu výroky českého prezidenta Miloša Zemana, podľa ktorých je táto krajina spojencom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Zeman sa tak vyjadril počas návštevy jedného z českých regiónov, keď mal v diskusii s občanmi odpovedať na otázku, prečo turecké sily útočia na Kurdov bojujúcich proti IS.



Turecký veľvyslanec v Prahe Ahmet Necati Bigali v odkaze pre české médiá označil Zemanovo tvrdenie za "nešťastné, neprijateľné a založené na nepodložených obvineniach", uviedla tlačová agentúra AP.



Zeman, ktorý je známy ostrou protimoslimskou rétorikou, kritizoval Turecko už aj v minulosti. V spomínanej diskusii povedal, že Turecko sprostredkovalo pomoc pre IS, aby táto organizácia mohla vyvážať ropu.



Český premiér Andrej Babiš, ktorého vláda má na starosti zahraničnú politiku krajiny, odmietla danú záležitosť komentovať.



Kurdské milície v Sýrii, ktoré sa podieľajú na boji proti IS, považuje Turecko za sily napojené na zakázanú organizáciu Strana kurdských pracujúcich (PKK). Tá je zaraďovaná v Turecku, EÚ i Spojených štátoch takisto medzi teroristické skupiny.