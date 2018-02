Turecko možno rozšíri operáciu proti sýrskym Kurdom

Turecko má so Sýriou 911-kilometrovú hranicu. Kurdské milície kontrolujú veľa územia pozdĺž hranice a neprerušený pás územia od Manbídžu až k hranici s Irakom.

Bejrút 3. februára (TASR) - Turecko nebude tolerovať prítomnosť sýrskych kurdských milícií "nikde" pozdĺž svojej južnej hranice. Podľa agentúry AP to v sobotu uviedol hovorca tureckého prezidenta, čím naznačil, že Ankara možno rozšíri svoju súčasnú vojenskú operáciu v sýrskej enkláve Afrín na východ.



Hovorca Ibrahim Kalin uviedol, že prvá požiadavka Turecka je, aby sa sýrske kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), presunuli na východ od rieky Eufrat a opustili mesto Manbídž. V ňom sa nachádzajú americkí vojaci, ktorí podporujú kurdských bojovníkov.



Turecko spustilo ofenzívu v Sýrii 20. januára a v súčasnosti bojuje s YPG v severozápadnej enkláve Afrín. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu, a to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.



Hovorca Kalin vyzval Spojené štáty na "oddelenie sa" od YPG a uviedol, že Turecko bude aj naďalej komunikovať s "našimi americkými spojencami s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek konfrontácii".



Agentúra AP tiež informovala, že dvaja tureckí vojaci prišli v sobotu o život pri bojoch v Sýrii a tretí zahynul na tureckej strane hranice pri útoku sýrskych kurdských bojovníkov. Od začiatku tureckej ofenzívy zahynulo celkovo osem tureckých vojakov a najmenej 24 spojeneckých sýrskych opozičných bojovníkov, dodáva AP.