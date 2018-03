Turecko otvorilo svoj vzdušný priestor pre lety do irackého Kurdistanu

Referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu, ktoré sa konalo vlani 25. septembra, vyvolalo nesúhlas Turecka a ďalších okolitých krajín, kde žijú početné kurdské menšiny.

Istanbul 23. marca (TASR) - Turecko opätovne otvorilo svoj vzdušný priestor pre lety do mesta Arbíl v autonómnom severoirackom regióne. Oznámil to v turecký premiér Binali Yildirim.



Podľa agentúry DPA premiér informoval, že Ankara počnúc piatkom znovu otvára svoj vzdušný priestor pre komerčné civilné lety do Arbílu.



Referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu, ktoré sa konalo vlani 25. septembra, vyvolalo nesúhlas Turecka a ďalších okolitých krajín, kde žijú početné kurdské menšiny. Proti referendu sa postavili aj Spojené štáty a OSN.



Turecko a iracká centrálna vláda reagovali uzavretím vzdušného priestoru pre lety do Kurdistanu. Medzinárodné lety do Arbílu a ďalšieho kurdského mesta Sulajmáníja sa po šesťmesačnej prestávke obnovili až tento týždeň, keď sa letové reštrikcie rozhodol zrušiť Bagdad. Tento krok zdôvodnil tvrdením, že kurdské úrady už odovzdali kontrolu nad tamojšími letiskami ústrednej vláde.



V piatok oznámilo obdobné rozhodnutie aj Turecko.