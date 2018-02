Turecko oznámilo predloženie dokumentov na bezvízový styk s EÚ

Liberalizácia vízového režimu bola kľúčovou súčasťou dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016, ktorej zámerom bolo zastavenie toku migrantov do Európy.

Ankara 7. februára (TASR) - Turecko oznámilo splnenie všetkých 72 požiadaviek stanovených Európskou úniou na zabezpečenie bezvízového cestovania tureckých občanov do 28-členného bloku, informovala v stredu agentúra AP.



Ibrahim Kalin, ktorý je hovorcom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, v stredu povedal, že Ankara pred marcovým summitom EÚ-Turecko predložila európskym úradníkom všetky príslušné dokumenty. Vyjadril nádej, že k zavedeniu bezvízového cestovania dôjde ešte v roku 2018.



Liberalizácia vízového režimu bola kľúčovou súčasťou dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016, ktorej zámerom bolo zastavenie toku migrantov do Európy. Turecko malo splniť všetkých 72 stanovených kritérií, ktoré okrem iného zahŕňali pozmenenie tamojších protiteroristických zákonov, dodala AP.



Kalin uviedol, že Turci už splnili všetky zostávajúce kritériá, pričom viac podrobností neposkytol. Európska komisia (EK), ktorá má v kompetencii overenie citovaných tvrdení, tieto slová bezprostredne nepotvrdila.



Komisia od Ankary požadovala, aby zmenila svoju definíciu toho, čo predstavuje "trestný čin terorizmu". Cieľom by bola ochrana pracovníkov médií, učiteľov, lekárov či intelektuálov pred vládnymi represiami.



Komisia v stredu potvrdila, že Erdogan sa stretne s jej predsedom Jeanom-Claudom Junckerom 26. marca v bulharskej Varne. Ďalšími účastníkmi stretnutia budú predseda Európskej rady Donald Tusk a bulharský premiér Bojko Borisov, ktorého krajina momentálne plní úlohy rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ.



Hovorca Európskej komisie Alexander Winterstein vysvetlil, že rokovania sa budú zameriavať na "témy spoločného záujmu a nedávny vývoj v Turecku".