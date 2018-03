Turecko plánuje na severe Sýrie zriadiť tábory pre vysídlencov

Tábory majú poskytnúť priestor pre celkove 170.000 osôb.

Ankara 6. marca (TASR) - Turecko plánuje zriadiť na deviatich miestach v severnej Sýrii tábory na ubytovanie ľudí vysídlených v dôsledku bojov počas ofenzívy Ankary proti tamojším kurdským bojovníkom. Oznámil to v utorok hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Hami Aksoy, ktorého vyhlásenie priniesla agentúra AP.



Podľa Aksoya budú spomínané zariadenia vybudované na severosýrskom území pod kontrolou síl podporovaných Tureckom, ako aj v provincii Idlib, kde sa turecké sily snažia vytvoriť tzv. zónu deeskalácie na základe dohody s Iránom a Ruskom. Tábory majú poskytnúť priestor pre celkove 170.000 vysídlených osôb.



Turecko v súčasnosti kontroluje sýrske pohraničné územie okolo miest ar-Ráí, al-Báb a Džarábulus, odkiaľ turecké sily a nimi podporovaní povstalci vyhnali v roku 2016 militantov organizácie Islamský štát.



Turecko začalo v januári ofenzívu proti kurským milíciám v enkláve Afrín na severe Sýrie. Kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sa Turci snažia z enklávy vytlačiť, sú spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara však označuje YPG takisto za teroristickú organizáciu, a to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam dlhodobo bojuje za väčšiu autonómiu.