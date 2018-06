Turecká polícia zadržala pred voľbami 14 podozrivých z členstva v IS

Všetci zadržaní sú cudzími štátnymi príslušníkmi.

Ankara 22. júna (TASR) - Turecká polícia zadržala 14 predpokladaných členov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí pripravovali útok v Ankare pred víkendovými voľbami. Informovala o tom v piatok štátna tlačová agentúra Anadolu.



Protiteroristické policajné jednotky vykonali na viacerých miestach v tureckej metropole súbežné razie a podozrivých previezli do policajného ústredia na vypočúvanie. Všetci zadržaní sú cudzími štátnymi príslušníkmi, uviedla Anadolu.



V Turecku sa v nedeľu budú konať predčasné prezidentské a parlamentné voľby, po ktorých bude v krajine zavedený prezidentský systém vlády s výrazne posilnenými právomocami hlavy štátu.



Turecká polícia často uskutočňuje operácie zamerané proti militantom z IS, ktorí v krajine v uplynulých rokoch spáchali početné bombové útoky, pripomína agentúra Reuters.