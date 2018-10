Právnik väzneného pastora v Turecku požiadal súd o jeho prepustenie

Väzneného amerického pastora Andrewa Brunsona obvineného z terorizmu presunuli v stredu 25. júla 2018 v Turecku do domáceho väzenia.

Ankara 3. októbra (TASR) - Právnik amerického pastora Andrewa Craiga Brunsona, ktorý je zadržiavaný v domácom väzení v Turecku, podal v stredu na najvyšší súd žiadosť o jeho prepustenie. Informáciu priniesla agentúra AP. Brunson čelí obvineniam z terorizmu.



Pastorov právnik Ismail Cem Halavurt agentúre AP povedal, že na Ústavný súd sa obrátil po tom, ako predmetnú opätovnú žiadosť zamietol súd nižšej inštancie.



Podľa Halavurta nehrozí žiadne riziko, že by sa Brunson po prepustení pokúsil manipulovať s dôkazmi. "Neexistuje rozumný alebo akceptovateľný právny dôvod, prečo by jeho sloboda mala byť obmedzovaná takýmto spôsobom," povedal.



Päťdesiatročný pastor žije v Turecku už viac ako 20 rokov. Podľa tureckých úradov podporoval kurdských povstalcov a sieť vedenú islamským duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého Ankara viní z pokusu o prevrat v júli 2016. V decembri 2016 Brunsona zatkli a uväznili.



Od júla tohto roka väzbu zmenili na domáce väzenie, berúc do úvahy jeho zdravotný stav. Brunson, ktorému v prípade uznania viny hrozí až 35 rokov väzenia, všetky obvinenia z terorizmu a zo špionáže odmieta.



Pastorovo prepustenie požaduje aj americký prezident Donald Trump. V auguste zdvojnásobil clá na dovoz tureckej ocele a hliníka, čím sa prehĺbilo oslabovanie tureckej líry.



Najbližšie pojednávanie s Brunsonom bude 12. októbra v Izmire v západnej časti Turecka. Ústavnému súdu môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým vydá vo veci rozhodnutie.