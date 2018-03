K havárii došlo na diaľnici v stredotureckej provincii Čorum.

Ankara 13. marca (TASR) - Najmenej 13 ľudí prišlo v utorok v Turecku o život po tom, ako plamene zachvátili autobus, ktorý narazil do nákladného vozidla.



Tlačová agentúra Anadolu informovala, že k havárii došlo na diaľnici v stredotureckej provincii Čorum. Autobus narazil do nákladného auta, ktoré zastavilo v odstavnom pruhu diaľnice.



Niekoľko osôb pri nehode utrpelo zranenia a previezli ich do nemocníc.