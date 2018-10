Turecko pripravuje štvorstranný summit o sýrskom konflikte

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ruský prezident Vladimir Putin taktiež pocestujú do Turecka, aby spolu s tamojšou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom prediskutovali situáciu v Sýrii.

Istanbul 19. októbra (TASR) - Lídri Turecka, Nemecka, Francúzska a Ruska sa zídu 27. októbra v Istanbule, aby rokovali o konflikte v Sýrii. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Nemecká vláda potvrdila, že na štvorstrannom summite sa zúčastní aj kancelárka Angela Merkelová.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ruský prezident Vladimir Putin taktiež pocestujú do Turecka, aby spolu s tamojšou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom prediskutovali situáciu v Sýrii, demilitarizovanú zónu v provincii Idlib a politický proces, citovala agentúra Anadolu Erdoganovho poradcu Ibrahima Kalina.



Podľa neho budú lídri hodnotiť zo všetkých uhlov pohľadu snahy o nájdenie riešenia sýrskeho konfliktu.



Rusko a Turecko sa v septembri dohodli na zriadení nárazníkovej zóny medzi sýrskymi vládnymi silami a povstalcami kontrolovanými územiami v regióne Idlib neďaleko hranice s Tureckom. Termín pre stiahnutie militantov z demilitarizovanej zóny na severozápade Sýrie vypršal tento týždeň, ale neopustili ju žiadne džihádistické skupiny, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Agentúra DPA pripomína, že Turecko podporovalo niektoré povstalecké sily usilujúce sa o zvrhnutie sýrskej vlády a snažilo sa zabrániť sýrskym vládnym silám v invázii do Idlibu. Takáto ofenzíva by takmer určite viedla k úteku civilistov do Turecka. V Idlibe žijú približne tri milióny ľudí.