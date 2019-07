Turecko si pripomenulo tretie výročie pokusu o prevrat

Erdogan po potlačení prevratu vyhlásil v krajine výnimočný stav a úrady spustili rozsiahle represie, ktoré trvajú až do súčasnosti.

Istanbul 15. júla (TASR) - Turecko si v pondelok pripomenulo tretie výročie zmareného pokusu o vojenský prevrat z júla 2016. Pri tejto príležitosti sa v tureckom hlavnom meste Ankara i v najväčšom meste Istanbul konali spomienkové podujatia na takmer 250 ľudí, ktorí pri pokuse o prevrat prišli o život, informovala agentúra DPA.



Prezident Recep Tayyip Erdogan sa zúčastnil na modlitbách v mešite v ankarskom prezidentskom paláci, položil kvety k pamätníku obetí, zúčastnil sa na mimoriadnom zasadnutí parlamentu a vystúpil s prejavom na istanbulskom Atatürkovom letisku, ktoré pučisti pred troma rokmi dočasne obsadili.



V Istanbule Erdogan otvoril aj múzeum venované udalostiam spred troch rokov. Druhé takéto múzeum otvoria v utorok v Ankare.



"Turecko svetu posiela významný odkaz jednoty a solidarity: Aj keby sme mali zomrieť, ale nikdy nedovolíme zradcom a pučistom zničiť našu krajinu, našu slobodu a našu dôstojnosť," uviedol na Twitteri Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin.



Turecká vláda tvrdí, že neúspešný pokus o prevrat vykonali stúpenci moslimského duchovného Fethullaha Gülena, niekdajšieho Erdoganovho spojenca žijúceho v exile v USA. Ten však akýkoľvek podiel na puči odmieta.



Časť tureckej armády sa v noci z 15. na 16. júla júla 2016 pokúsila zosadiť Erdoganovu vládu s použitím tankov, lietadiel a helikoptér. Vojaci ostreľovali parlament a aj iné lokality, ale ich pokus nevyšiel. Porazení boli už po niekoľkých hodinách. Prispela k tomu skutočnosť, že tisíce ľudí vyšli na výzvu prezidenta do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas s prevratom. Približne 250 ľudí prišlo o život a viac ako 2000 bolo zranených.



Erdogan po potlačení prevratu vyhlásil v krajine výnimočný stav a úrady spustili rozsiahle represie, ktoré trvajú až do súčasnosti. Desaťtisíce ľudí skončili vo väzbe a ďalších vyše 100.000 prepustili zo zamestnania. Výnimočný stav sa skončil po dvoch rokoch, nahradili ho však prísne protiteroristické zákony.



Súd v tureckej metropole Ankara v súvislosti s neúspešným pokusom o prevrat odsúdil minulý týždeň 33 ľudí na doživotie a dvadsiatim ďalším obžalovaným vymeral tresty odňatia slobody od šesť do 25 rokov. V júni na doživotie odsúdili 198 bývalých vojakov. Boli medzi nimi aj bývalí vysokopostavení vojenskí velitelia vrátane niekdajšieho veliteľa tureckých vzdušných síl Akina Öztürka.