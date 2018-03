Súd nariadil prepustiť dvoch novinárov denníka Cumhuriyet

Šik a Sabuncu boli vo vyšetrovacej väzbe od roku 2016 pre obvinenia z podporovania teroristických organizácií vrátane kurdských milícií a hnutia exilového duchovného Fethullaha Gülena.

Istanbul 10. marca (TASR) - Popredného investigatívneho novinára Ahmeta Šika, píšuceho pre turecký opozičný denník Cumhuriyet (Republika), nariadil v piatok súd prepustiť z vyšetrovacej väzby, kde sa ocitol pre údajné aktivity spojené s terorizmom. Súd v meste Silivri blízko Istanbulu tiež rozhodol o prepustení šéfredaktora tohto denníka Murat Sabunca, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej služby Anadolu.



Vo vyšetrovacej väzbe naďalej zostáva Akin Atalay, predseda správnej rady Cumhuriyetu. Podľa medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorá proces s novinármi a ďalšími pracovníkmi denníka sleduje, sa nasledujúce pojednávanie uskutoční o týždeň - v piatok 16. marca.



Šik a Sabuncu boli vo vyšetrovacej väzbe od roku 2016 pre obvinenia z "podporovania teroristických organizácií" vrátane kurdských milícií a hnutia exilového duchovného Fethullaha Gülena, ktorému turecké vedenie pripisuje zodpovednosť za zmarený pokus o vojenský prevrat z leta 2016. Tieto obvinenia turecká prokuratúra podľa údajov agentúry AP vzniesla voči celkove 19 novinárom a iným pracovníkom Cumhuriyetu.



Už pri dávnejších pojednávaniach nariadil súd časť obvinených novinárov prepustiť na slobodu až do vynesenia rozsudku. V prípade usvedčenia by mohol niektorých z nich poslať do väzenia až na 43 rokov.



Denník Cumhuriyet je kritický voči vláde a v roku 2015 rozhneval prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zverejnením článku, podľa ktorého Turecko posielalo zbrane opozičným silám v Sýrii. Medzinárodné organizácie na ochranu slobody tlače a ľudských práv požadujú, aby boli novinári zbavení obvinení.



V Turecku je v súčasnosti väznených vyše 150 novinárov a iných pracovníkov médií, čo je spomedzi krajín sveta jeden z najvyšších počtov. Mnohí z nich sú spájaní s Gülenom, zatiaľ čo v iných prípadoch ide o Kurdov a ľavičiarov kritizujúcich vládu.