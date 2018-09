Turecký súd zamietol žalobu novinára Yücela na vládu

Yücela, dopisovateľa nemeckého denníka Die Welt, prepustili z väzby vo februári - po roku strávenom za mrežami pre obvinenia súvisiace s terorizmom.

Istanbul 25. septembra (TASR) - Súd v tureckom Istanbule zamietol v utorok žalobu podanú nemecko-tureckým novinárom Denizom Yücelom na tureckú vládu. Tlačovú agentúru DPA o tom informoval žurnalistov právnik Veysel Ok a dodal, že okamžite sa začne odvolací proces.



Istanbulský 17. trestný súd odmietol uviesť dôvody pre zamietnutie prípadu, oznámil právnik Ok. "Odvolať sa proti dnešnému verdiktu sa plánujeme na budúci týždeň," spresnil.



Yücela, dopisovateľa nemeckého denníka Die Welt, prepustili z väzby vo februári - po roku strávenom za mrežami pre obvinenia súvisiace s terorizmom. Yücel minulý mesiac zažaloval tureckú vládu za toto zadržiavanie a žiadal odškodné vo výške 2,98 milióna lír (približne 407.000 eur). Uvádza sa to v súdnych dokumentoch, do ktorých mala možnosť nahliadnuť tlačová agentúra DPA.



Napriek tomu, že Yücela zadržiavali vo väznici Silivri pri Istanbule takmer rok, pred prepustením ho nikdy nevypočúvali, uvádza sa v žalobe.



Právnik Ok upozornil, že s prípadom sa obrátia aj na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ak sa v Turecku nedočkajú výsledku.



"Chceme túto nespravodlivosť voči Yücelovi dokázať, či už na tureckom, alebo na zahraničnom súde. Tento prípad bude vzorom pre ostatných potláčaných novinárov," dodal Ok.



Súdny proces proti Yücelovi v Turecku pre obvinenia z propagovania terorizmu a poburovania proti vláde sa začal v neprítomnosti 28. júna. Sudca odmietol žiadosť, aby bol Yücel zbavený všetkých obvinení. Nasledujúce pojednávanie je naplánované na 20. decembra.