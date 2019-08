Turecko tvrdí, že jeho konvoj v Sýrii zasiahli nálety

Turecké ministerstvo obrany informovalo, že pri pondelňajších náletoch utrpelo zranenia aj ďalších 12 ľudí.

Damask 19. augusta (TASR) - Najmenej traja civilisti zahynuli pri náletoch, ktoré podľa Turecka zasiahli v pondelok turecký vojenský konvoj vyslaný k strategicky významnému mestu Chán Šajchún v severozápadnej časti Sýrie, kam ešte v nedeľu vstúpili sýrske vládne sily. Či došlo k úmrtiam aj medzi Turkmi dosiaľ nie je zrejmé, informuje agentúra AP.



Turecké ministerstvo obrany informovalo, že pri pondelňajších náletoch utrpelo zranenia aj ďalších 12 ľudí. Rezort bližšie podrobnosti nepriniesol, nálety na konvoj vyslaný na pomoc povstalcom však "ostro odsúdil". Dodal, že tieto útoky sú v rozpore so spoluprácou a dialógom medzi Tureckom a Ruskom, ako aj s "existujúcimi dohodami". Zároveň vyzval na prijatie "bezodkladných opatrení", aby sa predišlo tomu, že sa incident zopakuje.



Agentúra AP píše, že nebolo bezprostredné zrejmé, či nálety uskutočnili sýrske alebo ruské vzdušné sily.



Konvoj smeroval na pozorovacie stanovište, akých má Turecko v povstalcami ovládanej provincii Idlibe a na jej okraji dovedna 12. Tieto stanovištia prevádzkuje v súlade s dohodou, ktorú dosiahlo s Ruskom.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii ešte pred incidentom upozorňovala, že prechodu konvoja provinciou Idlib sa pokúsia zabrániť sýrske a ruské ozbrojené sily. SOHR tiež v nedeľu informovala, že sily prezidenta Bašára Asada vstúpili do Chán Šajchúnu prvýkrát od roku 2014.



Cez Chán Šajchún na južnom okraji provincie Idlib prechádza dôležitá diaľnica spájajúca sýrske hlavné mesto Damask s mestom Aleppo ležiacim na severe Sýrie. Vládne sily vedú v tejto oblasti prudké boje s džihádistami a spriaznenými povstaleckými skupinami.



Väčšinu provincie Idlib, ako aj časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo ovláda od januára aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.