Uzbek súdený za masakru v istanbulskom klube poprel všetky obvinenia

Istanbul 18. februára (TASR) - Hlavný obvinený v prípade teroristického útoku na nočný klub Reina v Istanbule, ktorý sa odohral na prelome rokov 2016 a 2017, v pondelok nečakane stiahol svoje priznanie a poprel, že by bol páchateľom tohto činu. Agentúra DPA to uviedla s odkazom na správu tureckej štátnej tlačovej služby Anadolu.



K uvedenému zvratu došlo v rámci neverejného pojednávania blízko prísne stráženej väznice Silivri západne od Istanbulu.



Obvinený Abdulkadir Mašaripov z Uzbekistanu, identifikovaný vyšetrovateľmi ako útočník, podľa tureckých médií pôvodne priznával, že počas osláv príchodu nového roka vtrhol do klubu Reina v kostýme Santu Clausa a začal strieľať na prítomných hostí. Údajne tiež vyhlasoval, že konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát, ktorá sa k útoku sama prihlásila.



Teraz však Mašaripov tvrdí, že nie je tým, kto v klube strieľal, a po útoku sa ukrýval iba preto, že nemal pri sebe žiadne doklady a médiá mu pripisovali zodpovednosť za tento čin.



Pri streľbe v klube Reina v istanbulskej štvrti Ortaköy zahynulo 39 ľudí a najmenej 79 ďalších utrpelo zranenia. Mašaripova zadržala polícia dva týždne po útoku spolu s ďalšími podozrivými. Súdny proces s ním sa začal v decembri 2017.



Mašaripov sa zodpovedá z 39-násobnej vraždy, 79-násobného pokusu o vraždu, ako aj z členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii, pokusu zvrhnúť ústavný poriadok a ďalších trestných činov. V prípade vystupuje celkove 58 obžalovaných, z ktorých 39 sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe.