V súvislosti s prevratom v Turecku odsúdili na doživotie už 1500 ľudí

Úrady zatkli už celkovo 34.000 podozrivých z napojenia na sieť exilového duchovného Fethullaha Gülena.

Istanbul 7. júna (TASR) - Na doživotné tresty väzenia odsúdili v Turecku celkovo už 1509 ľudí vrátane bývalých vojakov a generálov, usvedčených v súvislosti so zmareným pokusom o štátny prevrat z júla 2016. Verdikty padli v 171 jednotlivých súdnych procesoch.



Uviedol to vo štvrtok turecký minister spravodlivosti Abdulhamit Gül, ktorého citovala agentúra DPA.



Podľa jeho slov bolo ďalších dovedna 631 osôb odsúdených na väzenské tresty v trvaní od 14 mesiacov do 20 rokov. Ďalších 116 súvisiacich súdnych procesov sa ešte neuzavrelo, píše agentúra DPA.



Gül ďalej dodal, že úrady zatkli už celkovo 34.000 podozrivých z napojenia na sieť exilového duchovného Fethullaha Gülena, ktorého obviňujú zo zosnovania neúspešného pokusu o štátny prevrat v júli 2016. Gülen žijúci v USA tieto obvinenia popiera.



Prípady členov tzv. Fethullahovej teroristickej organizácie (FETÖ) by sa mali podľa ministra uzavrieť do konca tohto roka.



V Turecku od pokusu o prevrat zadržali už 160.000 ľudí a približne 150.000 osôb prišlo o pracovné miesta v armáde a vo verejnom i v súkromnom sektore.