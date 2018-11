Výbuch v tureckom sklade munície usmrtil 7 vojakov a 25 sa zranilo

Štyria zo zranených sa nachádzajú vo vážnom stave a vrtuľník ich previezol do nemocnice v hlavnom meste Ankara, doplnil informáciu Erdogan. Ostatní sú hospitalizovaní v provincii Hakkari.

Ankara 10. novembra (TASR) - Najmenej sedem vojakov zahynulo a 25 ďalších utrpelo zranenia pri piatkovej explózii v muničnom sklade na základni v juhovýchodnom Turecku. V sobotu to oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Ministerstvo obrany predtým v piatok vyhlásilo, že pri nevysvetlenej nehode pri odpaľovaní munície z ťažkých zbraní utrpelo zranenia 25 vojakov a sedem ďalších je nezvestných. K výbuchu došlo na základni v provincii Hakkari, na hranici s Irakom a Iránom. Základňa sa väčšinou využíva pre operácie zacielené proti zakázaným kurdským povstalcom, uviedla tlačová agentúra AP.



Prezident Erdogan v prejave pri pamätníku na počesť 80. výročia smrti zakladateľa Tureckej republiky, Mustafu Kemala Atatürka, povedal, že v sklade munície došlo k explózii a výsledkom sú štyria mŕtvi. Neskôr novinárov pred svojím odchodom do Paríža v sobotu informoval, že pri výbuchu zahynulo sedem vojakov a 25 ďalších utrpelo zranenia.



Štyria zo zranených sa nachádzajú vo vážnom stave a vrtuľník ich previezol do nemocnice v hlavnom meste Ankara, doplnil informáciu Erdogan. Ostatní sú hospitalizovaní v provincii Hakkari.



Prezident dodal, že príčinu výbuchu vyšetrujú.



Nie je jasné, či k explózii došlo počas výcviku alebo pri zrážke s povstalcami, napísala agentúra AP.