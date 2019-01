Turecko vyhostilo holandskú novinárku, dôvody sú nejasné

Turecká vláda nechala po neúspešnom pokuse o štátny prevrat z roku 2016 zadržať mnoho novinárov a niektoré médiá museli ukončiť svoju činnosť.

Istanbul/Amsterdam 17. januára (TASR) - Turecká vláda nechala zadržať a vyhostiť holandskú novinárku na voľnej nohe, ktorá píše predovšetkým pre hospodársky denník Het Financieele Dagblad, pričom neuviedla konkrétne dôvody. Oznámil to vo štvrtok v Amsterdame samotný denník, o čom informovala tlačová agentúra DPA.



Novinárku Ans Boersmovú údajne zadržali v stredu na letisku v Istanbule, odkiaľ musela odletieť naspäť do Amsterdamu ako "neželaná osoba". Podľa denníka ju polícia zadržala, keď si chcela na imigračnom úrade predĺžiť turecké vízum. Boersmová sa nesmela vrátiť do svojho bytu a musela prenocovať vo vyhosťovacej väzbe.



Predstaviteľ tureckej vlády, ktorý si neželal byť menovaný, vyhostenie holandskej novinárky potvrdil. Ankara tento krok vysvetlila "dôvodmi podstatnými pre bezpečnosť".



Do prípadu sa zapojili holandský generálny konzulát a veľvyslanectvo v Turecku, nedokázali však už nič zmeniť.



Podľa údajov Het Financieele Dagblad získala Boersmová iba minulý týždeň v Turecku novinársky preukaz na rok 2019, a tým aj povolenie pracovať v tejto krajine. Šéfredaktor denníka označil vyhostenie za "nehorázne porušenie slobody tlače" a ohlásil právne napadnutie tohto kroku.



Turecká vláda nechala po neúspešnom pokuse o štátny prevrat z roku 2016 zadržať mnoho novinárov a niektoré médiá museli ukončiť svoju činnosť. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc a iných zoskupení zastupujúcich záujmy médií patrí Turecko medzi krajiny s najvyšším podielom zadržiavaných novinárov, pripomenula DPA.