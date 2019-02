Turecko vypísalo odmenu na ôsmich vojakov, ktorí po zmarenom puči ušli

Grécke súdy žiadosť o vydanie vojakov v minulosti zamietli s obavami, že zbehov by vo vlasti nečakal spravodlivý proces.

Istanbul 5. februára (TASR) - Turecké úrady vypísali v utorok odmenu na ôsmich tureckých vojakov, ktorí zo svojej vlasti utiekli do Grécka po zmarenom pokuse o štátny prevrat z júla 2016. Turecké ministerstvo vnútra zároveň ich mená pridalo na tzv. červený zoznam najhľadanejších teroristov, informovala agentúra DPA.



Na každého z vojakov je podľa tureckých štátnych médií vypísaná odmena vo výške štyroch miliónov tureckých lír (672.087 eur).



Grécky premiér Alexis Tsipras v utorok pricestoval do Ankary, kde sa má stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Práve prípad tureckých vojakov, o ktorých vydanie Ankara opakovane žiadala, vyvoláva medzi oboma krajinami napätie, priblížila DPA.



Grécke súdy žiadosť o vydanie vojakov v minulosti zamietli s obavami, že zbehov by vo vlasti nečakal spravodlivý proces. Trom z nich dosiaľ Atény udelili azyl a podľa DPA sa očakáva, že tak spravia aj v prípade ostatných.



Turecký zoznam najhľadanejších teroristov je podľa dôležitosti údajných zločincov rozčlenený do rôznych farebných kategórií variujúcich od červenej cez modrú a zelenú až po šedú.



Osem vojakov, ktorí po pokuse o puč ušli na vojenskom vrtuľníku do Grécka, bolo v utorok na tento zoznam pridaných spolu s ďalšími 67 bývalými tureckými vojakmi. Všetkým hrozia obvinenia z účasti na pokuse o puč, ktorého zosnovanie Ankara pripisuje islamskému duchovnému Fethullahovi Gülenovi žijúcemu v USA.



Turecké ministerstvo obrany v januári informovalo, že od pokusu o puč bolo prepustených dovedna 15.231 príslušníkov armády a ďalších 6838 aktuálne vyšetrujú.