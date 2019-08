Turecko vyslalo konvoj na pomoc sýrskym povstalcom v Chán Šajchúne

Väčšinu provincie Idlib, ako aj časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo ovláda od januára aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.

Damask 19. augusta (TASR) - Damask v pondelok odsúdil vyslanie tureckého vojenského konvoja smerom k strategicky významnému mestu Chán Šajchún v severozápadnej časti Sýrie, do ktorého v nedeľu vstúpili vládne sily, píše agentúra AFP.



"Turecké vozidlá naložené muníciou... sa pohybujú smerom k Chán Šajchúnu, aby pomohli teroristom... čo je znova potvrdením podpory, ktorú poskytuje turecký režim teroristickým skupinám," uviedlo podľa sýrskej tlačovej agentúry SANA ministerstvo zahraničných vecí.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedla, že prechodu konvoja provinciou Idlib sa pokúsia zabrániť sýrske a ruské ozbrojené sily.



SOHR v nedeľu informovala, že sily prezidenta Bašára Asada vstúpili do Chán Šajchúnu prvýkrát od roku 2014.



Cez Chán Šajchún na južnom okraji provincie Idlib prechádza dôležitá diaľnica spájajúca sýrske hlavné mesto Damask s mestom Aleppo ležiacim na severe Sýrie. Vládne sily vedú v tejto oblasti prudké boje s džihádistami a spriaznenými povstaleckými skupinami.



Väčšinu provincie Idlib, ako aj časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo ovláda od januára aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.