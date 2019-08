Turecko zablokovalo nezávislý spravodajský portál Bianet

Rozhodnutie sa týka aj 135 ďalších internetových adries vrátane videí na YouTube a DailyMotion, ako i účtu na Twitteri, ktorý si založila kurdská členka parlamentu Oya Ersoyová.

Ankara 6. augusta (TASR) - Súd v tureckej metropole Ankara nariadil zablokovanie spravodajského portálu Bianet, známeho informovaním o ľudských právach, a to z dôvodu "ochrany národnej bezpečnosti". Súd to uviedol v rozhodnutí zverejnenom v utorok.



Rozhodnutie sa týka aj 135 ďalších internetových adries vrátane videí na YouTube a DailyMotion, ako i účtu na Twitteri, ktorý si založila kurdská členka parlamentu Oya Ersoyová.



Súd napísal, že rozhodnutie, ktoré bolo vydané na žiadosť polície, bude "chrániť národnú bezpečnosť a verejný poriadok". Súd však nevysvetlil, ako presne, dodala tlačová agentúra AFP.



Bianet vznikol v roku 1997 v Istanbule a v Turecku je veľmi známy článkami o ľudských právach a násilí na ženách a tiež dôkladným informovaním o súdnych procesoch súvisiacich so slobodou prejavu. Články tohto portálu sú zverejňované v turečtine, angličtine a kurdčine.



"Súdne rozhodnutie Bianetu ani nedoručili, zistili sme to náhodou," povedala tlačovej agentúre AFP právnička portálu Merič Eyübogluová. "Môžeme potvrdiť, že rozhodnutie sa týka celej webovej stránky - bude úplne zablokovaná. Zatvorenie môže nastať v ktorúkoľvek chvíľu," dodala.



V texte na portáli Bianet sa píše, že po zablokovaní nebude prístupných vyše 200.000 jeho článkov.



Miestna pobočka organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) odsúdila rozhodnutie súdu ako "škandálne" a "úplne svojvoľné" a vyzvala na jeho zrušenie.



Organizácie na ochranu práv pravidelne kritizujú porušovanie slobody prejavu v Turecku za vládnutia prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, najmä po neúspešnom prevrate v roku 2016, po ktorom sa začalo masové prenasledovanie kritikov vlády v médiách aj v iných sférach spoločnosti.



Turecko je okrem Číny jedinou krajinou, ktorá blokuje Wikipédiu, a v najnovšom rebríčku, venovanom slobode tlače a vypracovanom organizáciou RSF, sa nachádza na 157. mieste spomedzi 180 krajín.