Turecko zamietlo žiadosť Austrálie o vydanie náborára Islamského štátu

Sydney 20. júla (TASR) - Turecký súd zamietol požiadavku Austrálie o vydanie austrálskeho občana, ktorý je považovaný za jedného z hlavných náborárov pre teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Uviedla to v piatok austrálska ministerka zahraničných vecí Julia Bishopová. Informuje o tom agentúra Reuters.



Ide o neúspech v snahe Canberry súdiť svojho občana Neila Prakasha, narodeného v Melbourne, na domácej pôde. Prakash je spájaný s niekoľkými plánmi na teroristické útoky v Austrálii. Objavil sa aj na videách a v časopisoch IS. Austrália sa domnieva, že sa aktívne podieľal na verbovaní austrálskych mužov, žien a detí a podnecoval k militantným aktom.



Bishopová vyjadrila v súvislosti so zamietnutím extradície tureckým súdom sklamanie. "Budeme udržiavať kontakt s tureckými úradmi, keďže sa zvažuje podanie odvolania proti rozhodnutiu o extradícii," spresnila.



Austrália začala vyvíjať nátlak na Turecko ohľadne vydania Prakasha pred zhruba dvoma rokmi, keď ho tam prvýkrát zatkli, píše Reuters. Austrálske noviny Daily Telegraph informovali, že pôvodne mal Prakasha súd v tureckom meste Kilis prepustiť na slobodu. Neskôr bol však na základe tureckých zákonov obvinený z členstva v IS.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí prípad doposiaľ nekomentovalo. Austrália zvýšila mieru svojho ohrozenia terorizmom na "vysokú" prvýkrát v roku 2015. Odvolala sa vtedy na pravdepodobnosť atentátov zo strany Austrálčanov zradikalizovaných v Iraku alebo Sýrii.



Austrália je spoľahlivým spojencom USA a podporovateľom ich boja proti IS v Sýrii a Iraku, píše Reuters. Krajina sa domnieva, že tam na strane džihádistov bojuje viac než 100 jej občanov.