Turecko zamietlo žiadosť opozície o zmenu volebného zákona

Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa majú v Turecku konať 24. júna v situácii, keď v krajine zrejme stále bude platiť výnimočný stav.

Istanbul 31. mája (TASR) - Turecký najvyšší súd zamietol podnet hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) na zrušenie nedávnych zmien volebného zákona v krajine. Uviedla to vo štvrtok turecká štátna agentúra Anadolu.



Opozícia argumentovala, že dotknuté zmeny by mohli viesť k podvodom v dôležitých prezidentských a parlamentných voľbách, ktoré sú v Turecku naplánované na jún, píše agentúra DPA.



Turecký parlament prijal v marci sporný balík rozsiahlych zmien tureckých volebných zákonov, čo vyvolalo protesty opozície.



Na základe zmien vo volebnom zákone bude napríklad možné prijímanie hlasovacích lístkov v obálkach, ktoré nemajú oficiálne pečiatky volebnej komisie. Bezpečnostné sily budú môcť vstúpiť do volebných miestností, pokiaľ ich tam zavolá volič, či presunúť volebné schránky z dedín do okresných centier.



Turecká štátna volebná komisia informovala začiatkom týždňa o rozmiestnení hlasovacích urien do 19 provincií.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uspel vlani v máji s referendom o reforme ústavy, ktorá umožňuje prezidentovi byť zároveň predsedom politickej strany a ktorá mu výrazne posilní právomoci.



Prezident Erdogan dominuje v tureckej politike od roku 2002, keď jeho Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) prvýkrát získala moc. Erdogan je považovaný za jasného favorita júnových volieb a vážnejšiu výzvu by preňho mohlo predstavovať len vytvorenie širšieho opozičného bloku. CHP sa už dohodla s tromi menšími opozičnými stranami na volebnej koalícií pre parlamentné voľby.