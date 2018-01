Turecké úrady zatkli tri stovky kritikov ofenzívy proti Kurdom v Sýrii

Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala túto operáciu Olivová ratolesť.

Ankara 29. januára (TASR) - Turecké úrady zadržali 311 podozrivých, ktorí sa zapojili do šírenia "teroristickej propagandy" prostredníctvom príspevkov v sociálnych médiách, uviedla v pondelok agentúra AP.



Zadržaní sú podozriví zo zverejňovania príspevkov vyjadrujúcich kritický postoj voči prebiehajúcej tureckej vojenskej ofenzíve v kurdskej enkláve Afrín ležiacej v severnej Sýrii.



Podľa pondelňajšieho vyhlásenia ministerstva vnútra podozrivých, obvinených z podporovania sýrskych kurdských milícií, zadržali v uplynulom týždni. V citovanom stanovisku vlády sa viac detailov neuvádza, dodala AP.



Zatýkanie kritizovala medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) so sídlom v Paríži, pričom obvinila Ankaru z "honby na čarodejnice zameranej proti svojim kritikom".



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala túto operáciu Olivová ratolesť a v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne ňou otvorila nový front.



Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.