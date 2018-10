Turecko žiada, aby Nemecko vydalo 136 ľudí napojených na teroristov

Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že Erdogan v snahe napraviť bilaterálne vzťahy navštívil Berlín minulý týždeň.

Istanbul 1. októbra (TASR) - Turecko odovzdalo Nemecku zoznam s menami 136 ľudí podozrivých z napojenia na teroristické skupiny, ktorých Ankara žiada vydať. Informoval o tom v pondelok denník Hürriyet, ktorý sa odvolal na slová tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že Erdogan v snahe napraviť bilaterálne vzťahy navštívil Berlín minulý týždeň. Tie sa zhoršili po tom, ako boli v Turecku zadržaní nemeckí občania v rámci razií po neúspešnom pokuse o vojenský puč z roku 2016.



"Nepoznám všetky mená, ale existuje zoznam. Zoznam 136 ľudí v Nemecku," povedal Erdogan podľa spomínaného denníka novinárom počas letu pri návrate do Turecka.



Prezident však nešpecifikoval, o akú skupinu ľudí ide. Tiež bol citovaný, ako hovorí, že Nemecko by malo byť efektívnejšie v boji proti mimo zákon postavenej Strane kurdských pracujúcich (PKK), ľavicovými radikálmi z Revolučnej ľudovej oslobodeneckej strany-Frontu (DHKP-C), ako aj hnutím kazateľa Fethullaha Gülena, ktoré mocní v Ankare vidia za zosnovaním zmareného pokusu o štátny prevrat v krajine z leta 2016.



Rozhlasová stanica Deutsche Welle ale zverejnila správu, v ktorej sa odvolávala na slová nemeckých vládnych predstaviteľov, podľa ktorých Erdogan žiadny taký list nedoručil.



Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne sa zatiaľ k tejto záležitosti nevyjadrilo.



Podľa nemeckých údajov v roku 2016 Nemecko vydalo do Turecka 55 ľudí vrátane ôsmich obvinených z teroristických trestných činov.