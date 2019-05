Turecko žiada USA, aby rešpektovali opakovanie volieb v Istanbule

Rozhodnutie o opätovnom konaní volieb v Istanbule bolo prijaté z dôvodu nezákonných prvkov, ktoré boli identifikované v hlasovaní 31. marca 2019, nezávisle od výsledkov volieb.

Istanbul 9. mája (TASR) - Turecko vo štvrtok požiadalo Spojené štáty, aby rešpektovali rozhodnutie zopakovať voľby primátora Istanbulu - niekoľko hodín po tom, ako Washington vyzval na slobodné a spravodlivé hlasovanie v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



"Rozhodnutie o opätovnom konaní volieb v Istanbule bolo prijaté z dôvodu nezákonných prvkov, ktoré boli identifikované v hlasovaní 31. marca 2019, nezávisle od výsledkov volieb," uvádza sa vo vyhlásení tureckej diplomacie.



"Najvyššiu volebnú radu (YSK) musí rešpektovať každý," dodalo ministerstvo zahraničných vecí.



"Pre každú demokraciu sú nevyhnutné slobodné a spravodlivé voľby a uznanie legitímnych výsledkov volieb," odkázal Ankare v stredu večer Washington. Americké ministerstvo zahraničných vecí taktiež Turecku odporúčalo, aby sa voľby v Istanbule konali v súlade s jeho medzinárodnými záväzkami.



Turecko zabezpečí, aby voliči išli k volebným urnám, "ako to vyžadujú naše vlastné zákony a naše medzinárodné záväzky", reagovala turecká diplomacie.



Zosadený istanbulský starosta Ekrem Imamoglu vo štvrtok pre agentúru AFP povedal, že pred opakovanými voľbami bude viesť "revolúciu" za demokraciu. "Bojujeme za demokraciu a mobilizáciu demokracie. Bude to, samozrejme, revolúcia, keď sa nám ju podarí doviesť do konca," povedal.



"Sedem členov (volebnej rady) zaujme svoje miesto v dejinách ako čierne miesto. Ale je našou zodpovednosťou to napraviť. Pokračujeme v boji," povedal pre AFP Imamoglu, ktorý je kandidát hlavnej tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



YSK vyhlásila v pondelok za neplatné výsledky volieb primátora v Istanbule z 31. marca a nariadila opakovanie tohto hlasovania. Rada namietala nezrovnalosťami, na ktoré upozornila vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá namietala voči tesnému víťazstvu opozičného kandidáta.



Imamoglu zvíťazil v Istanbule len veľmi tesne - s rozdielom približne 15.000 hlasov - nad kandidátom AKP, tureckým expremiérom Binalim Yildirimom.