Turecko žiada USA o obnovenie prístupu k programu vývoja F-35

Ankara 18. júla (TASR) - Ankara vyzvala Washington, aby odvolal svoje rozhodnutie o zablokovaní prístupu Turecka k programu vývoja multifunkčného bojového lietadla F-35. USA sa k tomuto kroku odhodlali po tom, čo Ankara kúpila ruský systém protivzdušnej obrany S-400. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministerstva zahraničných vecí o tom vo štvrtok informovala agentúra Interfax.



"Turecko vyzýva Spojené štáty americké, aby napravili svoje chybné rozhodnutie o vyradení (Turecka) z programu vývoja F-35. Táto chyba môže priviesť k nenapraviteľnému poškodeniu (našich) vzťahov," píše sa vo vyjadrení ministerstva.



Ankara v tejto súvislosti ďalej zdôrazňuje, že "vyradiť z programu vývoja F-35 Turecko, ktoré je jedným z hlavných partnerov, je nespravodlivé. Taktiež, tvrdenie (USA) o tom, že S-400 oslabia F-35, nie sú ničím podložené".



Ministerstvo tiež pripomenulo, že Washington ignoroval ponuku Ankary vytvoriť s predstaviteľmi Severoatlantickej aliancie pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala otázkam S-400. Rezort to považuje za "očividný dôkaz neochoty americkej strany dosiahnuť riešenie daného problému".



Ešte pred vyhlásením tureckého rezortu diplomacie označil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan rozhodnutie USA za "krádež".



"Ak máte klienta a ten klient vám platí presne ako hodinky, ako mu môžete nedať váš tovar? To sa nazýva krádežou," povedal Erdogan, pričom zdôraznil, že Turecko už za stíhacie lietadlá zaplatilo 1,4 miliardy dolárov (približne 1,25 miliardy eur) a dostalo štyri stroje.



"Uzavreli sme kontrakt na kúpu 116 kusov F-35. My však nie sme len trhom, ale priamo sa podieľame na vývoji. Niektoré komponenty tohto lietadla sú vyrábané v Turecku," dodal turecký prezident.



Spojené štáty oficiálne zablokovali prístup Turecka k programu vývoja multifunkčného bojového lietadla F-35 ešte v stredu.



Štátna tajomníčka ministerstva obrany USA Ellen Lordová počas tlačovej konferencie v tejto súvislosti potvrdila, že rozhodnutie o zablokovaní prístupu Turecka k programu vývoja F-35 súvisí s nákupom ruského systému protivzdušnej obrany.



"USA a ostatní partneri, ktorí sa podieľajú na programe F-35, sú jednotní v tom, že Turecko má mať zablokovaný prístup k vývoju a mal by sa začať proces oficiálneho vyradenia Turecka z programu," vyhlásila Lordová.



Prvé správy o rokovaniach o dodávke S-400 Turecku sa objavili v novembri 2016. Uzavretie zmluvy, na základe ktorej má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov, bolo potvrdené v septembri 2017.



Rusko začalo s dodávkami komponentov systému S-400 tento rok 12. júla a doposiaľ ich uskutočnilo desať.



Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém S-400 pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi Tureckom a Spojenými štátmi — spojencami v NATO.