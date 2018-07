Turecko zostáva magnetom pre turistov, nevylučujú rekordnú návštevnosť

V Antalyi a jej okolí očakávajú do konca roka najmenej 14 miliónov turistov a v celej krajine vyše 40 miliónov návštevníkov.

Ankara 17. júla (TASR) - Iba do Antalye a jej okolia na južnom pobreží Turecka pricestovalo od začiatku roka letecky 5,83 milióna turistov, čo je o 37 percent viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Informovalo o tom utorkové vydanie denníka Milat.



Spomínané údaje sú i prekonaním rekordu z roku 2014, a to o viac ako 300.000 návštevníkov.



V Antalyi a jej okolí očakávajú do konca roka najmenej 14 miliónov turistov a v celej krajine vyše 40 miliónov návštevníkov, čo by malo z cestovného ruchu zabezpečiť Turecku príjmy vo výške 32 miliárd dolárov.



Aj v tejto kategórii platí zatiaľ historický rekord spred štyroch rokov, keď v Turecku strávilo dovolenku asi 36,8 milióna turistov. Najviac návštevníkov tam pricestovalo v prvých piatich mesiacoch roka z Ruska, Nemecka a Iránu.



Keďže turecko-ruské vzťahy prešli krízovým obdobím po zostrelení ruskej stíhačky pri sýrskych hraniciach tureckými vzdušnými silami v novembri 2015 a turecko-nemecké vzťahy zasa po diplomatickej roztržke zo začiatku roka 2017, v uplynulom období sa tabuľky rekordov v návštevnosti Turecka turistami neprepisovali. Už vlani bol však zaznamenaný posun k lepšiemu.