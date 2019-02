Zverejnili zábery muža, ktorý pomohol Rijádu zbaviť sa Chášukdžího

Saudskoarabského novinára Chášukdžího zavraždili 2. októbra v priestoroch saudskoarabského konzulátu v Istanbule, avšak jeho telesné pozostatky sa dosiaľ nepodarilo nájsť.

Istanbul 14. februára (TASR) - Turecké médiá vo štvrtok zverejnili zábery takzvaného "miestneho kolaboranta", ktorý údajne pomáhal saudskoarabským vrahom novinára Džamála Chášukdžího zbaviť sa jeho tela. Odvolali sa pritom na správu istanbulskej polície, informovala agentúra AFP.



Saudskoarabského novinára Chášukdžího zavraždili 2. októbra v priestoroch saudskoarabského konzulátu v Istanbule, avšak jeho telesné pozostatky sa dosiaľ nepodarilo nájsť.



Do médií už predtým unikli zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zachytili saudskoarabského agenta pri tom, ako po vražde opúšťa konzulát v Chášukdžího oblečení. Muža médiá označili za novinárovho dvojníka.



V určitom momente popri ňom na zázname kráčal aj ďalší muž v kapucni, ktorého istanbulská polícia identifikovala ako "miestneho kolaboranta", informovala vo štvrtok turecká súkromná televízia NTV.



Chášukdží, kritik korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskoršie sa stal kritikom vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post.



Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, kam si prišiel po dokumenty potrebné na svadbu so svojou tureckou snúbenicou Hatice Cengizovou. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou Rijád obvinil 11 osôb, pričom pre päť z nich žiada prokurátor trest smrti.



Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje saudskoarabskému korunnému princovi Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.



Turecko tvrdí, že novinára zaškrtilo a rozrezalo 15-členné saudskoarabské komando, špeciálne vyslané na túto úlohu do Istanbulu. Ankara zároveň v tejto súvislosti žiadala Rijád o identifikáciu miestneho obyvateľa, ktorý mal údajne tomuto komandu pomáhať zbaviť sa tela novinára.



V správe istanbulskej polície sa zároveň píše, že do rezidencie saudskorabského konzula, ktorá sa nachádza neďaleko konzulátu a disponuje veľkou pecou, doviezli po vražde veľké množstvo mäsa. Viaceré turecké médiá špekulujú, či práve táto pec nemohla byť použitá na likvidáciu Chášukdžího telesných pozostatkov.