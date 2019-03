Turecku po puči vydali z iných krajín 107 prívržencov Gülena

Turecká vláda sa podľa tureckého ministra vnútra Süleymana Soylua obrátila so žiadosťami o vydanie takýchto osôb na 91 krajín sveta, a to v 504 prípadoch.

Istanbul 27. marca (TASR) - Od neúspešného pokusu o prevrat v Turecku v roku 2016 dokázali tamojšie orgány "priviesť späť" zo zahraničia celkove 107 osôb "podozrivých z terorizmu", ktoré boli na úteku. Oznámil to v stredu turecký minister vnútra Süleyman Soylu, uviedla agentúra Anadolu.



Turecká vláda sa podľa neho obrátila so žiadosťami o vydanie takýchto osôb na 91 krajín sveta, a to v 504 prípadoch.



Ankara označuje za "podozrivých z terorizmu" ľudí, ktorých spája s hnutím kazateľa Fethullaha Gülena žijúceho v americkom exile. Samotného Gülena obviňuje z organizovania nevydareného puču, pripomína agentúra DPA.



Ľudskoprávni aktivisti kritizujú, že okolnosti návratu údajných nepriateľov štátu do Turecka sú často nejasné. Niektoré prípady podľa nich pripomínajú skôr únosy.



Počas minulého leta informovali svetové médiá o údajnom pokuse o takýto únos, ktorého terčom mal byť Turek pôsobiaci ako riaditeľ školy v Mongolsku. Turecko vtedy poprelo, že by s týmto prípadom malo niečo spoločné.



Podobné prípady, ako aj vyhosťovanie údajných prívržencov Gülena, zaznamenali aj v Kosove, na Ukrajine, v Gabone, Pakistane, Malajzii či Azerbajdžane, uviedla DPA.