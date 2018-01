Turecký minister zahraničných vecí navštívi nemeckého kolegu

Vzťahy medzi Berlínom a Ankarou naštrbili vlani vzájomné nezhody, ktoré sa týkali znemožnenia účasti tureckých ministrov na politických zhromaždeniach v Nemecku.

Istanbul 3. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu plánuje v sobotu navštíviť nemeckého rezortného partnera Sigmara Gabriela v jeho domovskom meste Goslar po tom, ako sa v ostatných týždňoch objavili náznaky uvoľnenia napätia vo vzťahoch medzi týmito krajinami. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Čavušoglov poradca Kahraman Halisčelik pre DPA povedal, že návštevu Nemecka si minister naplánoval na 6. januára. Nemenovaný hovorca ministerstva zahraničných vecí v Berlíne potvrdil, že Čavušoglu príde do Nemecka, nespomenul však konkrétny termín.



Gabriel sa ešte v novembri stretol s Čavušoglom v jeho volebnom obvode v juhotureckom prímorskom letovisku Antalya. Šéf tureckej diplomacie sa nedávno vyjadril, že jeho nemecký kolega ho pozval do Goslaru v Dolnom Sasku.



Vzťahy medzi Berlínom a Ankarou naštrbili vlani vzájomné nezhody, ktoré sa týkali znemožnenia účasti tureckých ministrov na politických zhromaždeniach v Nemecku, ale aj zadržiavania novinára s nemecko-tureckým občianstvom Deniza Yücela orgánmi v Turecku či cestovného varovania určeného pre Turkov zdržiavajúcich sa na území Nemecka v období pred októbrovými voľbami do Spolkového snemu. Tureckí predstavitelia vrátane Čavušogla a prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana však v poslednom čase naznačujú, že by mohlo dôjsť k uvoľneniu napätia v bilaterálnych vzťahoch.