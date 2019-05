Turecký novinár tvrdí, že ho doma vo väzení mučili, viní Erdogana

Nemecko-turecký novinár bol vo väzení bez obžaloby od februára 2017 približne rok - z toho zhruba desať mesiacov v samoväzbe.

Berlín 10. mája (TASR) - Dopisovateľ nemeckého denníka Die Welt Deniz Yücel, ktorého viac než rok zadržiavali v tureckej väznici v Silivri pri Istanbule, vyhlásil, že ho tam opakovane mučili - bili, vyhrážali sa mu a ponižovali ho. Uvádza sa to v Yücelovom písomnom stanovisku k prebiehajúcemu súdnemu procesu, do ktorého mal možnosť nahliadnuť Die Welt.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nesie podľa Yücela za jeho mučenie prinajmenšom politickú zodpovednosť, ak ho priamo nenariadil, píše Die Welt.



K bitkám malo dôjsť začiatkom marca 2017, bezprostredne po tom, ako Erdogan Yücela vo verejných prejavoch označil za teroristu a nemeckého agenta.



"Vo väznici Silivri č. 9 ma mučili tri dni. Možno na priamy podnet tureckého prezidenta alebo niekoho z jeho najužšieho okolia; v každom prípade v dôsledku štvavej kampane, ktorú začal, a za ktorú nesie zodpovednosť. Hlavným zodpovedným za mučenie, ktorému som bol vystavený, je tak či onak Recep Tayyip Erdogan," napísal Yücel.



Yücel svoju písomnú obhajobu predložil v piatok na berlínskom okresnom súde Tiergarten. Turecký súd totiž súhlasil s tým, že Yücel smie vypovedať pred súdom v Nemecku, píše der Spiegel.



Nemecko-turecký novinár bol vo väzení bez obžaloby od februára 2017 približne rok - z toho zhruba desať mesiacov v samoväzbe. Tento prípad zapríčinil medzi Berlínom a Ankarou ťažkú krízu. Súčasne s Yücelovým prepustením a vycestovaním do Nemecka vzniesla turecká prokuratúra voči nemu obžalobu. Proces bude pokračovať 16. júla v Istanbule - Yücelovi hrozí až 18 rokov väzenia.