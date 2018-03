Turecký parlament schválil kontroverzné zmeny volebných zákonov

Zmeny vo volebných zákonoch by umožnili Erdoganovej vládnej strane vstúpiť do oficiálneho spojenectva s nacionalistickou stranou.

Ankara 13. marca (TASR) - Turecký parlament schválil v utorok zmeny volebných zákonov, ktoré by mohli podľa kritikov pomôcť prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi upevniť moc a mohli by viesť k volebným podvodom. Informovala o tom agentúra AP.



Zmeny schválili po celonočnom zasadaní sprevádzanom hádkami medzi nacionalistickými a hlavnými opozičnými poslancami.



V Turecku sa konajú voľby budúci rok a Erdogan bude potrebovať 51 percent hlasov, aby zostal pri moci.



Zmeny vo volebných zákonoch by umožnili Erdoganovej vládnej strane vstúpiť do oficiálneho spojenectva s nacionalistickou stranou, čím by menšia strana mohla získať parlamentné kreslá, ak by sa jej ani nepodarilo prekročiť desaťpercentnú hranicu pre vstup do zákonodarného zboru. Výmenou za to by si Erdogan zabezpečil trvalú podporu zo strany nacionalistov.



Opozícia sa obáva, že iné úpravy schválené v utorok budú viesť k volebným podvodom, dodáva agentúra AP.