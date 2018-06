Turecký prezident Erdogan pripustil zrušenie výnimočného stavu

Výnimočný stav platí v Turecku od neúspešného pokusu o štátny prevrat v roku 2016.

Istanbul 8. júna (TASR) - Výnimočný stav, ktorý v Turecku platí od neúspešného pokusu o štátny prevrat v roku 2016, by mohli odvolať po júnových parlamentných voľbách. Uviedol to vo štvrtok večer turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Po voľbách ho (zákon o výnimočnom stave) predostrieme na stôl a preskúmame," povedal Erdogan v televíznom rozhovore, z ktorého citovala agentúra DPA. "Niečo ako jeho stiahnutie by mohlo nastať," pripustil Edogan s tým, že túto záležitosť nebudú príliš odkladať.



Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa majú v Turecku konať 24. júna v situácii, keď v krajine stále bude platiť výnimočný stav. Tento stav kritizujú opozícia aj Spojené štáty. Podľa nich zákony platiace počas výnimočného stavu vyvolávajú obavy o tom, že voľby prebehnú spravodlivo.



V Turecku bol výnimočný stav vyhlásený 20. júla 2016 - niekoľko dní po tom, čo sa armáda pokúsila o neúspešný štátny prevrat. Odvtedy prišlo o prácu podľa AI viac než 107.000 zamestnancov verejného sektora a vyše 100.000 ľudí bolo trestne stíhaných. Vo väzení čaká na súdny proces viac než 50.000 ľudí.



Turecký prezident Erdogan obviňuje z neúspešného pokusu o puč svojho bývalého spojenca, moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý od roku 1999 žije v exile v USA. Turecko žiada o jeho vydanie. Gülen však akúkoľvek svoju účasť na pokuse o prevrat popiera.