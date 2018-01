Turecký prezident pohrozil rozšírením ofenzívy v Sýrii

Turecký líder Erdogan zároveň zopakoval hrozbu rozšírenia ofenzívy smerom na východ, do mesta Manbídž, ktoré kontrolujú kurdskí bojovníci podporovaní Spojenými štátmi.

Ankara 24. januára (TASR) - Operácia tureckej armády v kurdskej enkláve Afrín na severe Sýrie prebieha "úspešne" a bude pokračovať dovtedy, kým nebude zlikvidovaný posledný "terorista", vyhlásil v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Erdogan povedal, že od začiatku operácie zahynulo najmenej 268 kurdských bojovníkov a "sedem alebo osem" tureckých vojakov.



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie v sobotu 20. januára. Ankara nazvala operáciu Olivová ratolesť a otvorila ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.



Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.



Aj turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok varoval svojho amerického kolegu Rexa Tillersona, že operácia by sa mohla rozšíriť z Afrínu do Manbídžu, čo by podľa agentúry DPA znamenalo konfrontáciu medzi dvoma spojencami z NATO. Američania majú v Manbídži svojich vojakov, ktorí tam cvičia príslušníkov kurdských milícií. Čavušoglu Tillersonovi povedal, že USA by nemali podporovať teroristov.