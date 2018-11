Turkí: Saudská Arábia nepovolí nezávislé vyšetrovanie Chášukdžího

Turkí zdôraznil, že Saudská Arábia v tejto oblasti koná rovnako ako iné krajiny, ktoré odmietajú umožniť medzinárodným tribunálom vyšetrovanie činov, ku ktorým došlo na ich území.

New York 10. novembra (TASR) - Bývalý šéf saudskoarabskej spravodajskej služby princ Turkí al-Fajsal v piatok povedal, že jeho krajina je hrdá na svoje súdnictvo a nikdy nebude súhlasiť s medzinárodným vyšetrovaním vraždy novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom agentúra AP.



Na nezávislé vyšetrenie zabitia Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule zo začiatku októbra vyzvali okrem iných generálny tajomník OSN António Guterres, ľudskoprávne skupiny i lídri niektorých vlád. Spojené štáty tento týždeň na pôde Rady OSN pre ľudské práva podobne žiadali "dôkladné, presvedčivé a transparentné" vyšetrovanie.



Chášukdží, kritik saudskoarabského vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a bol prispievateľom denníka Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený.



Turecko tvrdí, že Chášukdžího po vstupe na konzulát zaškrtili a rozštvrtili členovia vražedného komanda vyslaného zo Saudskej Arábie. Tamojšie médiá tiež priniesli správy, podľa ktorých jeho telo bolo zrejme chemicky "rozpustené". Saudskoarabskí činitelia označujú vraždu novinára za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.



Turkí v piatkovom vystúpení a diskusii na pôde Medzinárodného mierového inštitútu (IPI) v New Yorku vyjadril očakávanie, že Saudská Arábia splní prísľub vyšetrenia tohto prípadu a že "predloží všetky fakty na stôl" a odpovie na otvorené otázky vrátane toho, čo sa stalo s Chášukdžího telom.



"Kráľovstvo nebude akceptovať, aby medzinárodný tribunál prešetroval niečo, čo je saudskoarabské, a saudskoarabský justičný systém je solídny, funguje a bude postupovať samostatne," povedal. "Kráľovstvo... nebude nikdy akceptovať zahraničné zasahovanie do tohto systému."



Turkí zdôraznil, že Saudská Arábia v tejto oblasti koná rovnako ako iné krajiny, ktoré odmietajú umožniť medzinárodným tribunálom vyšetrovanie činov, ku ktorým došlo na ich území alebo ktorých sa dopustili ich občania. Konkrétne sa zmienil o zneužívaní väzňov americkými vojakmi a pracovníkmi CIA vo väznici Abú Ghrajb v Iraku.



Turkí priblížil, že Chášukdží bol hovorcom saudskoarabského veľvyslanectva v čase, keď on sám pôsobil ako veľvyslanec v Spojených štátoch a Británii, pričom ich vzťah označil za "veľmi priateľský za tie roky". Pri opísaní Chášukdžího smrti sa odvolal na verš z Koránu. "Hovorí sa v ňom, že zabiť nevinného človeka je akoby zabiť celé ľudstvo. Jeho smrť spadá do tejto kategórie," dodal Turkí.