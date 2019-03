Turkménsky líder Berdymuchammedov udelil milosť vyše 2000 odsúdencom

Berdymuchammedov, autoritársky vodca, ktorý kontroluje všetky aspekty turkménskej spoločnosti, vydáva takéto dekréty niekoľkokrát do roka, zvyčajne v predvečer štátnych sviatkov.

Ašchabad 21. marca (TASR) - Turkménsky prezident Gurbanguly Berdymuchammedov udelil milosť 2028 väzňom, oznámili vo štvrtok miestne štátne médiá. Amnestia podľa lídrových slov súvisela s perzským Novým rokom - Novrúzom, informovala spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Berdymuchammedov, autoritársky vodca, ktorý kontroluje všetky aspekty turkménskej spoločnosti, vydáva takéto dekréty niekoľkokrát do roka, zvyčajne v predvečer štátnych sviatkov. Jeho predchodca Saparmurat Nijazov vydával podobné amnestijné dekréty raz za rok - počas moslimského mesiaca ramadán.



Berdymuchammedovov predchádzajúci akt milosrdenstva z decembra oslobodil 796 trestancov pri príležitosti Medzinárodného dňa neutrality. Turkménsko je uznané zo strany OSN ako trvale neutrálna krajina od decembra 1995.



Amnestie sa však zvyčajne nevzťahujú na politických väzňov.



Novrúz je predislamským sviatkom jari, ktorý sa začína dňom jarnej rovnodennosti a slávi sa niekoľko dní. Spája sa so starovekými zoroastrickými tradíciami a jeho počiatky sa datujú do obdobia zhruba roku 1700 pred n.l. Od roku 2009 je Novrúz zapísaný na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.



Novrúz sa slávi v mnohých krajinách západnej a strednej Ázie, na Kaukaze, v Čiernomorí a na Balkáne.