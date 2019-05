Turkménsky prezident Berdymuchamedov omilostil 764 väzňov

Berdymuchamedov je pri moci od konca roku 2006, keď nahradil náhle zosnulého Nijazova, zvaného aj Turkmenbaši.

Ašchabad 30. mája (TASR) - Turkménsky prezident Gurbanguly Berdymuchamedov omilostil pri príležitosti moslimského náboženského sviatku 764 väzňov. Informovala o tom vo štvrtok rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Berdymuchamedov podľa turkménskych štátnych médií vo štvrtok povedal, že omilostenia udelil pri príležitosti noci nazývanej Lajlat al-Kadr pripadajúcej na koniec pôstneho mesiaca ramadán, v ktorú sa podľa moslimov prorokovi Mohamedovi zjavila v roku 610 islamská svätá kniha Korán. Obdobným spôsobom udeľoval amnestiu raz ročne a taktiež počas ramadánu aj predošlý turkménsky prezident Saparmurat Nijazov.



Berdymuchamedov je pri moci od konca roku 2006, keď nahradil náhle zosnulého Nijazova, zvaného aj Turkmenbaši. Od nástupu do úradu sa Berdymuchamedovi podarilo vytvoriť si značný kult osobnosti. Presadil napríklad pozmenenie ústavy, z ktorej bol odstránený vekový limit, čo mu umožňuje ostať vo funkcií prezidenta do konca života.



Amnestie udeľuje väzňom niekoľkokrát do roka, zvyčajne v predvečer štátnych či náboženských sviatkov. V marci omilostil pri príležitosti perzského Nového roka vyše 2000 väzňov. Jeho amnestie sa však zvyčajne netýkajú politických väzňov.