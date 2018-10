D. Tusk: Brexit bez dohody nebol nikdy pravdepodobnejší ako momentálne

Podľa vlastných slov požiadal britskú premiérku, aby na vrcholnej schôdzke, ktorá sa začína v stredu, predložila hodnotenie rokovaní o odchode jej krajiny z Únie z pohľadu britského vládneho kabinetu.

Brusel 16. októbra (TASR) - O uviaznutí rokovaní medzi Európskou úniou a Britániou o tzv. brexite a o nutnosti zodpovedne sa pripraviť aj na možný brexit bez dohody píše v pozývacom liste na blížiaci sa summit Európskej únie vrcholným predstaviteľom jej členských štátov predseda Európskej rady Donald Tusk.



Podľa vlastných slov požiadal britskú premiérku Theresu Mayovú, aby na vrcholnej schôdzke, ktorá sa začína v stredu, predložila hodnotenie rokovaní o odchode jej krajiny z Únie z pohľadu britského vládneho kabinetu.



Dosiahnutie dohody o brexite sa ukázalo komplikovanejšou úlohou, ako mnohí predpokladali, konštatoval bývalý poľský premiér v službách Únie a naznačil, že brexit bez dohody nebol nikdy tak pravdepodobný ako momentálne. Napriek tomu treba veriť v dosiahnutie riešenia výhodného pre obe strany, na čom sú obe zainteresované, vyplynulo zo slov predsedu Európskej rady.



Podobne ako Spojené kráľovstvo, už aj Európska komisia začala, ako píše, s prípravou scenára odchodu Británie z Únie bez dohody, o ktorom členské krajiny dostanú informácie na blížiacom sa summite.



"Fakt, že sa pripravujeme na takýto scenár, nás v žiadnom prípade nemôže odradiť od toho, aby sme neurobili všetko, čo je v našich silách, v záujme dosiahnutia najlepšej dohody. Všetko sa javí nemožné dovtedy, kým sa to nestane, preto to nevzdávajme," zdôraznil Tusk.



Lídri členských štátov Únie podľa Tuska posúdia v druhý deň summitu otázky migrácie, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahov.



"Našim cieľom je sformulovať dôrazné posolstvo o boji proti sieťam prevádzačov, o ochrane vonkajších hraníc Únie a o úzkej spolupráci s krajinami pôvodu migrantov a tranzitnými štátmi na ich trasách," konštatoval najvyšší predstaviteľ Únie.



Na stretnutí so šéfom Euroskupiny, portugalským ministrom financií Máriom Centenom a guvernérom Európskej centrálnej banky Mariom Draghim, s ktorými predstavitelia členských krajín budú hovoriť o reforme hospodárskej a menovej únie, sa pozornosť sústredí na možnosti posilnenia pružnosti v ekonomickej sfére.



Tusk v liste súčasne informoval, že po rokovaní Európskej rady sa v piatok uskutoční Ázijsko-európske stretnutie (ASEM) za účasti predstaviteľov 21 ázijských štátov.