Tusk varoval Britániu: Najprv írske hranice, až potom obchodná dohoda

Podľa Tuska si je veľmi ťažké predstaviť, že rokovania o tzv. brexite budú napredovať, ak Spojené kráľovstvo nezmení svoj postoj k režimu na írskych hraniciach.

Londýn 8. marca (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk varoval vo štvrtok Britániu, že v pobrexitovej obchodnej dohode sa nebude môcť napredovať, kým sa nevyrieši otázka okolo írskych hraníc, píše agentúra AP.



Podľa Tuska "si je veľmi ťažké predstaviť", že rokovania o tzv. brexite budú napredovať, ak Spojené kráľovstvo nezmení svoj postoj k režimu na írskych hraniciach.



"Ak v Londýne niekto predpokladá, že rokovania sa budú zaoberať inými otázkami skôr ako írskou otázkou, moja odpoveď bude: Najprv Írsko," vyhlásil predseda Európskej rady.



Po tom, ako Británia v roku 2019 vystúpi z Únie, bude hranica, ktorá oddeľuje Severné Írsko a Írsku republiku, bude jedinou pozemnou hranicou medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, ktoré naďalej ostane členom EÚ. Británia a EÚ sa v decembri dohodli na zachovaní tzv. mäkkého režimu pozdĺž tejto 500-kilometrovej hranice. Nedohodli sa však, ako ho zabezpečia.



Británia pritom odmietla návrh Európskej komisie na faktické zotrvanie Severného Írska na únijnom jednotnom trhu a v colnej únii s EÚ, aby sa zaistilo, že jeho hranica s Írskom sa nevráti k "tvrdej" podobe zahŕňajúcej aj kontroly a fyzickú infraštruktúru.



Britská premiérka tento návrh odmietla a uviedla, že to vníma ako ohrozenie "ústavnej integrity" Spojeného kráľovstva.



Írsko privítalo návrh EK a zároveň vyjadrilo pripravenosť rokovať s Britániou aj o iných možnostiach, ktoré by zaistili zachovanie "mäkkého" režimu na hraniciach so Severným Írskom.