D. Tusk: EÚ a USA by sa mali namiesto sporov snažiť o užšiu spoluprácu

Tusk uviedol, že rozumie Trumpovým sťažnostiam na vysoké clá a obchodné bariéry medzi USA a Európskou úniou (EÚ).

Brusel/Helsinki 14. marca (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk požaduje rokovania o clách USA na dovoz ocele a hliníka.



Oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavádza 25-% clo na dovoz ocele a 10-% na dovoz hliníka, je podľa Tuska zlým signálom pre transatlantické vzťahy. "Namiesto toho, aby sme riskovali obchodnú vojnu, ktorú by zjavne rád viedol, mali by sme sa snažiť o prehĺbenie spolupráce."



Tusk uviedol, že rozumie Trumpovým sťažnostiam na vysoké clá a obchodné bariéry medzi USA a Európskou úniou (EÚ). "Mne sa to tiež nepáči." A práve preto začala Únia pred rokmi rokovať so Spojenými štátmi o obchodných vzťahoch. "Teraz by sme sa mali vrátiť k týmto rokovaniam." A parafrázujúc známe protivojnové heslo Trumpovi odkázal: "Make trade, nor war, Mr President" (Obchodujte, nebojujte, pán prezident.)



Európa a USA sú spojenci. "Dnes by som chcel zdôrazniť, že slobodný svet prekonal najťažšie desaťročia len vďaka tomu, že Európania a Američania boli skutočnými priateľmi," uviedol Tusk. "Tak pestujme toto priateľstvo a nespochybňujme ho."



EÚ stále dúfa, že získa od USA výnimku z cien na dovoz ocele a hliníka. Washington však Bruselu nič nesľúbil.