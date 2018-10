Tusk, Juncker a Mogheriniová v mene EÚ odsúdili útok na OPCW

V správe Tuska, Junckera a Mogheriniovej sa uvádza, že v apríli sa úrad OPCW so sídlom v Haagu stal terčom nepriateľskej kybernetickej operácie, za ktorou stála ruská vojenská spravodajská služba.

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska únia odsudzuje pokusy narušiť integritu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorým na území Holandska zabránili holandské spravodajské služby v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. Uviedli to vo štvrtok v spoločnom vyhlásení predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.



V ich spoločnej správe sa uvádza, že v apríli tohto roku sa úrad OPCW so sídlom v Haagu stal terčom nepriateľskej kybernetickej operácie, za ktorou stála ruská vojenská spravodajská služba (GRU). Táto operácia bola prerušená spoluprácou holandských spravodajských služieb so Spojeným kráľovstvom.



"Vláda Spojeného kráľovstva dnes navyše uviedla, že zistila, že mnohí z kybernetických útočníkov, ktorí spôsobili počítačové útoky na celom svete, sú v skutočnosti z ruskej vojenskej spravodajskej služby," uvádza sa v stanovisku popredných činiteľov EÚ.



Tusk, Juncker a Mogheriniová vyjadrili vážne obavy z pokusov narušiť integritu OPCW. Podľa ich stanoviska tento agresívny akt preukázal pohŕdanie cieľmi Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ktorými je - v rámci mandátu OSN - likvidácia tohto typu zbraní na celom svete.



"Odsudzujeme takéto činy, ktoré podkopávajú medzinárodné právo a medzinárodné inštitúcie. EÚ bude aj naďalej posilňovať odolnosť svojich inštitúcií a svojich členských štátov a medzinárodných partnerov a organizácií v oblasti digitálnej ochrany," uvádza sa v dokumente z dielne EÚ.



