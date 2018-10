Tusk, Juncker i Macron sa vyjadrili k vývoju okolo dohody o brexite

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po skončení summitu v Bruseli vyjadril, že kľúčový prvok pre konečnú dohodu o brexite vidí osobne na britskej strane.

Brusel 18. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk sa na záver summitu Európskej únie v Bruseli prekvapujúco optimisticky vyjadril o šanciach na dosiahnutie dohody o brexite s Veľkou Britániou.



"Myslím si, že sme bližšie definitívnemu riešeniu a dohode," vyhlásil, aj keď dodal, že je to skôr akýsi jeho pocit.



Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker predpovedal, že sa myšlienka dlhšieho prechodného obdobia po vystúpení ostrovnej monarchie z Únie pravdepodobne realizuje v praxi. Súčasne konštatoval, že je to dobrá idea, ktorá "nám poskytne trocha priestoru, aby sme podľa možností dobre upravili budúce vzájomné vzťahy", citovala tlačová agentúra DPA slová šéfa EK. O návrhu predlžiť prechodné obdobie sa však na úrovni predstaviteľov členských štátov nediskutovalo.



Na práve skončenom summite Únie v Bruseli sa v otázke brexitu neočakával ani nedosiahol prelom. Problematickou otázkou zostáva hranica medzi Írskom a Severným Írskom, veď tak Únia, ako aj Británia by sa z politických dôvodov chceli vyhnúť zavedeniu kontrol na nej. Pre obe strany prijateľné kompromisné riešenie v tejto otázke sa však márne hľadá už viac ako rok.



Macron tým zrejme narážal na veľmi rôznorodé predstavy o možných ústupkoch pri rokovaniach a o vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v období po brexite, píše tlačová agentúra DPA.



Väčšiu ústretovosť Únie najvyšší francúzsky predstaviteľ vylúčil.



Na európskej strane sa podľa jeho názoru nedajú robiť už ďalšie ústupky. "Uprednostňujem dohodu a chcem dohodu, avšak nikdy neuprednostním zlú dohodu," podčiarkol Macron.